В Днепре произошел блэкаут из-за атаки РФ, метро и наземный электротранспорт остановились

В ночь на 30 октября российские войска вновь нанесли удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Утром город снова остался без электроэнергии: метро, трамваи и троллейбусы не работают, а системы водоснабжения и водоотведения функционируют благодаря генераторам.

В ночь на 30 октября российские войска вновь атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский. Подробностей о последствиях повторного удара он не привёл.

Перцовский назвал ночь в городе «чрезвычайно сложной»: помимо атаки на вокзал, регион вновь столкнулся с перебоями в электроснабжении.

Повторный удар произошел менее чем через сутки после того, как российский реактивный дрон попал в платформу с пассажирским поездом. Число погибших в результате той атаки возросло до 15. В больнице скончался 40-летний мужчина, за жизнь которого медики боролись до последнего.

Пассажиры на вокзале стремятся как можно быстрее покинуть город. По словам Александра Перцовского, железнодорожники обеспечат эвакуацию всех желающих, однако отправление поездов будет происходить только тогда, когда это будет безопасно. Иногда людей приходится возвращать в укрытия почти силой.

Также в «Укрзализныце» сообщили о помощи пассажирам:

Тем, кто не сможет воспользоваться билетами, вернут 100% их стоимости.

Начальники поездов собирают информацию о пересадках, чтобы предложить каждому пассажиру подходящее решение.

Вечером 29 октября после очередного российского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в Днепре и прилегающих населенных пунктах.

Ночью энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, однако утром город снова остался без света.

«Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает», — пояснил Борис Филатов.

Из-за отсутствия электроэнергии метро, трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Сейчас пассажиров перевозят только автобусы.

Мэр Борис Филатов призвал жителей по возможности оставаться дома.

Системы водоснабжения и водоотведения Днепра работают от генераторов. В связи со сложной ситуацией с электроснабжением Борис Филатов попросил горожан запастись водой дома как минимум на одну-две сутки.

В то же время в Днепропетровской областной военной администрации обратились к жителям, у которых возобновилось электроснабжение, с просьбой включать мощные электроприборы по очереди.

Около 11:00 29 октября российский реактивный беспилотник попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра. В этот момент там находился пассажирский поезд №866 по маршруту Днепр — Запорожье.

Перед ударом был объявлен повышенный уровень опасности, однако на платформе оставалось много людей.

В результате атаки погибли не менее 15 человек. Ситуация в городе остается сложной из-за повторного удара по железнодорожной инфраструктуре и проблем с электроснабжением.

Об этом сообщают мэр Днепра Борис Филатов, начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 30 октября погиб человек. В Днепровском районе столицы из-за падения обломков частично разрушено одноэтажное здание и возник пожар.

В пятницу утром 30 октября в Оболонском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.

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В Днепровском районе Киева после ракетной атаки загорелись обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме.

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