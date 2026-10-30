W Dnieprze doszło do awarii zasilania w wyniku ataku Rosji; metro i naziemny transport elektryczny zostały wstrzymane

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały dworzec kolejowy w Dnieprze. Rano miasto znów pozostało bez prądu: metro, tramwaje i trolejbusy nie kursują, a systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji działają dzięki generatorom.

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały dworzec kolejowy w Dnieprze. Poinformował o tym prezes zarządu „Ukrzaliznyci” Ołeksandr Percowski. Nie podał jednak szczegółów dotyczących skutków ponownego ataku.

Percowski określił noc w mieście jako „niezwykle trudną”: oprócz ataku na dworzec region ponownie borykał się z przerwami w dostawach energii elektrycznej.

Powtórny atak miał miejsce niecałe dobę po tym, jak rosyjski dron odrzutowy uderzył w peron, na którym stał pociąg pasażerski. Liczba ofiar śmiertelnych tego ataku wzrosła do 15. W szpitalu zmarł 40-letni mężczyzna, o którego życie lekarze walczyli do ostatniej chwili.

Pasażerowie na dworcu chcą jak najszybciej opuścić miasto. Według Aleksandra Percowskiego kolejowcy zapewnią ewakuację wszystkim chętnym, jednak pociągi będą odjeżdżać dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Czasami trzeba niemal siłą odsyłać ludzi z powrotem do schronów.

Również „Ukrzaliznycia” poinformowała o pomocy dla pasażerów:

Osobom, które nie będą mogły skorzystać z biletów, zwróci się 100% ich wartości.

Konduktorzy zbierają informacje o przesiadkach, aby zaproponować każdemu pasażerowi odpowiednie rozwiązanie.

Wieczorem 29 października, po kolejnym rosyjskim ataku, ponad 350 tysięcy odbiorców w Dnieprze i okolicznych miejscowościach pozostało bez prądu.

W nocy pracownikom energetyki udało się częściowo przywrócić dostawy prądu, jednak rano miasto ponownie zostało pozbawione zasilania.

„Energetycy pracowali całą noc, ale system nie wytrzymuje” – wyjaśnił Borys Filatow.

Z powodu braku prądu metro, tramwaje i trolejbusy w mieście nie kursują. Obecnie pasażerów przewożą wyłącznie autobusy.

Burmistrz Borys Filatow wezwał mieszkańców, by w miarę możliwości pozostali w domach.

Systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w Dnieprze działają dzięki generatorom. Ze względu na trudną sytuację z dostawami energii elektrycznej Borys Filatow poprosił mieszkańców o zgromadzenie w domach zapasów wody wystarczających na co najmniej jedną–dwie doby.

Jednocześnie obwodowa administracja wojskowa w Dnieprze zwróciła się do mieszkańców, u których przywrócono dostawy energii elektrycznej, z prośbą o włączanie urządzeń elektrycznych o dużym poborze mocy po kolei.

Około godziny 11:00 29 października rosyjski bezzałogowy samolot odrzutowy uderzył w peron dworca kolejowego w Dnieprze. W tym momencie znajdował się tam pociąg pasażerski nr 866 na trasie Dniepr – Zaporoże.

Przed uderzeniem ogłoszono podwyższony poziom zagrożenia, jednak na peronie pozostało wiele osób.

W wyniku ataku zginęło co najmniej 15 osób. Sytuacja w mieście pozostaje trudna z powodu kolejnego uderzenia w infrastrukturę kolejową oraz problemów z dostawami energii elektrycznej.

Informują o tym burmistrz Dniepru Borys Filatow, szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza oraz prezes zarządu „Ukrzaliznyci” Aleksander Percowski.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 29 na 30 października zginęła jedna osoba. W dzielnicy Dnipro stolicy spadające odłamki częściowo zniszczyły parterowy budynek i wywołały pożar.

W piątek rano, 30 października, w dzielnicy Obolon w Kijowie spadły odłamki wrogiego drona.

Rosja – państwo agresor – przeprowadziła kolejny atak rakietami balistycznymi na Kijów na Ukrainie. W dzielnicy Darnytska doszło do trafienia w budynek magazynowy, w wyniku czego wybuchł pożar. Wcześniej w różnych dzielnicach stolicy rozległo się nieco ponad sześć wybuchów.

W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie po ataku rakietowym zapaliły się szczątki rakiety na podwórzu jednego z kompleksów mieszkaniowych. Pod innym adresem fala uderzeniowa wybiła okna w budynku mieszkalnym.

Czytaj nas na