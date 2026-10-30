10月30日夜间，俄军再次对第聂伯尔火车站发动袭击。次日清晨，该市再次陷入断电状态：地铁、有轨电车和无轨电车均停运，供水和排水系统则依靠发电机维持运行。

10月30日夜间，俄军再次袭击了第聂伯尔火车站。乌克兰铁路公司董事会主席亚历山大·佩尔采夫斯基通报了这一消息。他未透露此次二次袭击的具体后果。

佩尔采夫斯基称该市当晚局势“极其严峻”：除了火车站遭到袭击外，该地区还再次面临供电中断的问题。

此次二次袭击发生在俄罗斯喷气式无人机击中载有旅客的列车所在站台不到一天之后。 那次袭击造成的死亡人数已升至15人。一名40岁的男子在医院去世，医护人员曾竭尽全力抢救他直至最后一刻。

火车站的乘客们都希望尽快离开这座城市。据亚历山大·佩尔采夫斯基称，铁路部门将确保所有希望撤离的人都能撤离，但列车只会在确保安全的情况下发车。 有时甚至不得不近乎强行将人们送回避难所。

此外，“乌克兰铁路”还发布了关于协助乘客的通知：

对于无法使用车票的乘客，将全额退还票款。

列车长正在收集换乘信息，以便为每位乘客提供合适的解决方案。

10月29日晚，在俄罗斯再次发动袭击后，第聂伯及其周边地区的35万多名用户陷入停电。

当晚，电力工作人员成功部分恢复了供电，但次日清晨，该市再次断电。

“电力工作人员通宵达旦地工作，但系统已不堪重负，”鲍里斯·菲拉托夫解释道。

由于停电，市内地铁、有轨电车和无轨电车均暂停运行。目前仅靠公交车运送乘客。

市长鲍里斯·菲拉托夫呼吁市民尽可能居家。

第聂伯罗的供水和排水系统目前依靠发电机运行。鉴于供电形势严峻，鲍里斯·菲拉托夫请求市民在家中储备至少一到两天的用水。

与此同时，第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政管理局呼吁电力已恢复的居民，请轮流使用大功率电器。

10月29日11时左右，一架俄罗斯喷气式无人机击中了第聂伯火车站的站台。当时，开往扎波罗热的第866次客运列车正停靠在那里。

袭击发生前虽已发布高危警报，但站台上仍有大量人员滞留。

此次袭击造成至少15人死亡。由于铁路基础设施再次遭受打击以及供电问题，该市局势依然严峻。

第聂伯罗市长鲍里斯·菲拉托夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎以及“乌克兰铁路”董事会主席亚历山大·佩尔采夫斯基均通报了这一情况。

10月30日夜间，俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡。首都第聂伯罗区因弹片坠落，一栋单层建筑部分倒塌并引发火灾。

10月30日星期五上午，基辅奥博隆区坠落了敌方无人机的残骸。

侵略国俄罗斯再次向乌克兰基辅发射弹道导弹。达尔尼茨基区的一处仓库被击中，引发火灾。 此前，首都各区共传出略多于六次爆炸声。

在基辅第聂伯区，火箭弹袭击后，某住宅小区院内有火箭弹残骸起火。在另一处地址，爆炸冲击波将一栋住宅楼的窗户震碎。

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