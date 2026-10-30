Зеленский передал Путину определенные сигналы через лидеров Финляндии и Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы в ходе телефонных бесед. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

«Президент Украины просил своих коллег из Финляндии и Норвегии озвучить определенные сигналы Путину. Они озвучили эти сигналы, позиции, донесли то, что президент просил донести, поэтому этот звонок был скоординирован», — отметил пресс-секретарь.

По словам Тихого, звонки президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Стьоре состоялись после предварительного согласования во время встречи в Осло.

В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает дипломатические контакты с Москвой только при условии координации с Киевом. Георгий Тихий призвал других европейских лидеров согласовывать свои переговоры с украинской стороной.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах по прекращению войны в Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

Напомним, что Путин не намерен отказываться от захвата Донбасса — Reuters.



Дональд Туск оценил результаты беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины. Он подчеркнул, что за столом переговоров также должны присутствовать европейские страны, ведь от будущего соглашения будет зависеть безопасность всего континента. Об этом Мерц заявил 27 октября во время выступления в Сингапуре.

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