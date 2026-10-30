Россия обстреляла Киев ракетами: есть погибший и повреждения

В результате российского обстрела Киева в ночь на 30 октября погиб человек. В Днепровском районе столицы из-за падения обломков было частично разрушено одноэтажное здание и возник пожар.

В ходе разведки на месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Помимо частичного разрушения одноэтажного здания, в Днепровском районе повреждены окна жилого дома и припаркованные автомобили. Повреждения зафиксированы в двух местах.

Также последствия российской атаки зафиксировали в Дарницком районе столицы. Там загорелись несколько нежилых объектов.

В частности, возник пожар в складском здании. Кроме того, горели мусор, древесина и кровля недействующего здания.

Спасатели работали на местах попаданий и падения обломков.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

В пятницу утром 30 октября в Оболонском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.

Россия — государство-агрессор — нанесла очередной удар баллистическими ракетами по Киеву, Украина. В Дарницком районе произошло попадание в складское здание, в результате чего возник пожар. Перед этим в разных районах столицы прогремело чуть больше шести взрывов.

В Днепровском районе Киева после ракетной атаки загорелись обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме.

Читай нас в