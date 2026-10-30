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Rosja zaatakowała Kijów rakietami; jest jedna ofiara śmiertelna i zniszczenia

UA NEWS 30 października 2026 08:38
Rosja zaatakowała Kijów rakietami; jest jedna ofiara śmiertelna i zniszczenia

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 29 na 30 października zginęła jedna osoba. W dzielnicy Dniprowskiej stolicy spadające odłamki spowodowały częściowe zniszczenie parterowego budynku oraz wywołały pożar. 

Podczas akcji ratowniczej na miejscu zdarzenia ratownicy odnaleźli ciało ofiary.

Oprócz częściowego zniszczenia parterowego budynku w dzielnicy Dnipro uszkodzono okna budynku mieszkalnego oraz zaparkowane samochody. Uszkodzenia odnotowano w dwóch lokalizacjach.

Skutki rosyjskiego ataku odnotowano również w dzielnicy Darnytska w stolicy. Tam zapaliło się kilka obiektów niemieszkalnych.

W szczególności wybuchł pożar w budynku magazynowym. Ponadto płonęły śmieci, drewno oraz dach nieczynnego obiektu.

Ratownicy prowadzili działania na miejscach trafień i upadku odłamków.

 
 
 

Poinformowała o tym Państwowa Służba Ratownicza w Kijowie.

W piątek rano, 30 października, w dzielnicy Obolonska w Kijowie spadły fragmenty wrogiego drona. 

Rosja – państwo agresor – przeprowadziła kolejny atak rakietami balistycznymi na Kijów na Ukrainie. W dzielnicy Darnytska doszło do trafienia w budynek magazynowy, w wyniku czego wybuchł pożar. Wcześniej w różnych dzielnicach stolicy rozległo się nieco ponad sześć wybuchów.

W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie po ataku rakietowym zapaliły się szczątki rakiety na podwórzu jednego z kompleksów mieszkaniowych. Pod innym adresem fala uderzeniowa wybiła okna w budynku mieszkalnym. 

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