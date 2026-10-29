W Rosji służby bezpieczeństwa postawiły zarzuty zdrady stanu 76-letniemu Giennadijowi Stepachno, byłemu wiceprzewodniczącemu Dumy Obwodowej w Murmańsku i byłemu szefowi frakcji KPRF.

Według danych kierownictwa FSB polityk, który przedstawiał się jako przeciwnik wojny, rzekomo współpracował z ukraińskim wywiadem wojskowym. Służby specjalne twierdzą, że wykorzystywał swoje stanowisko do gromadzenia i przekazywania danych dotyczących działalności władz regionalnych oraz lokalnych obiektów inżynieryjnych.

Zgodnie z wersją lokalnych źródeł podstawą do wszczęcia postępowania karnego mogło być przekazanie przez niego krewnemu za granicą informacji o budowie zakładu farmaceutycznego z udziałem Indii.

Sąd nakazał już aresztowanie Stepachno. Informacja o jego zatrzymaniu pojawiła się jednak już na początku października. Oskarżony jest jednym z najstarszych komunistycznych deputowanych w regionie, gdzie pełnił funkcję przez cztery kolejne kadencje.

Źródło: Interfax.

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego rosyjski sąd okupacyjny skazał lokalnego pracownika szkoły na 13 lat kolonii o zaostrzonym reżimie. Mężczyznę oskarżono o szpiegostwo na rzecz Ukrainy.

Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy w rosyjskim Rostowie nad Donem skazał czterech mieszkańców okupowanego Melitopola w sprawie dotyczącej wybuchów i zamachów na przedstawicieli władz okupacyjnych. 38-letni Ihor Garanin otrzymał karę dożywotniego więzienia, a pozostali trzej oskarżeni – po 25 lat kolonii karnej. Podczas procesu wszyscy czterej oskarżeni twierdzili, że byli poddawani torturom i naciskom ze strony śledczych.

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