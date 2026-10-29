ССО создали интерактивную карту украинского сопротивления в оккупированных территориях

Силы специальных операций ВСУ представили интерактивную карту, которая показывает, как украинцы сопротивляются российской оккупации. На ней собраны общеизвестные и подтвержденные действия Движения сопротивления ССО и гражданских лиц, которые продолжают борьбу на временно оккупированных и уже освобожденных территориях. Карта содержит хронологию событий, распределение по регионам и ссылки на соответствующие новостные материалы.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины впервые обнародовали интерактивную хронику украинского сопротивления на временно оккупированных и деоккупированных территориях. О запуске ресурса сообщила пресс-служба ССО ВСУ. Карта помогает увидеть, как украинцы продолжают противостоять оккупации и поддерживать связь с Украиной. На ней собрана информация о деятельности Движения сопротивления ССО, а также о самоорганизованном гражданском сопротивлении. Пользователи могут просматривать события по регионам, следить за их хронологией и находить материалы, рассказывающие о конкретных случаях сопротивления.

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По словам представителей ССО, ресурс охватывает различные формы сопротивления. Это не только активные действия против российских оккупационных сил, но и ненасильственное сопротивление, которое украинцы оказывают в повседневной жизни.

На карте показана лишь часть сопротивления

В ССО подчеркивают, что обнародованная информация не отражает всего масштаба украинского подполья. Часть операций и действий участников сопротивления остается засекреченной, ведь разглашение подробностей может угрожать их безопасности, жизни их близких или выполнению будущих задач. «За каждой отметкой на этой карте стоят люди, которые в условиях оккупации продолжают оказывать сопротивление и поддерживать связь с Украиной», — отметил представитель Движения сопротивления ССО ВСУ.

Он также подчеркнул, что украинцы на временно оккупированных территориях продолжают действовать, выбирая способы сопротивления в зависимости от обстоятельств и собственных возможностей. По его словам, обнародованные на карте случаи — лишь небольшая часть того, что происходит на самом деле.

Каким бывает сопротивление на оккупированных территориях

В ССО объясняют, что сопротивление российской оккупации может принимать различные формы. Например, люди могут сохранять украинский язык, культуру и традиции, несмотря на давление оккупационных властей. Такие действия помогают поддерживать украинскую идентичность даже в сложных условиях. В то же время сопротивление может предполагать и более активные действия против врага, в частности диверсии на объектах, которые используют российские военные. Однако из-за рисков для участников подполья информацию о таких операциях могут обнародовать только тогда, когда это не угрожает безопасности людей и дальнейшим задачам.

В пресс-службе ССО также напомнили, что участие в Движении сопротивления является добровольным и конфиденциальным. Подготовкой и координацией людей, присоединяющихся к этому движению, занимаются Силы специальных операций ВСУ. В ведомстве отмечают, что такая организация помогает гражданам, готовым сопротивляться оккупации, действовать скоординированно и поддерживать Силы обороны и безопасности Украины.

Главная цель Движения сопротивления — помогать украинским защитникам освобождать территории, находящиеся под контролем России. Новая интерактивная карта призвана сохранить информацию об известных случаях сопротивления и показать, что даже в условиях оккупации украинцы продолжают противостоять захватчикам. Ознакомиться с картой можно на официальном сайте Движения сопротивления.

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен ещё 13. В ходе серии специальных операций украинские военные также восстановили контроль над населенным пунктом Новоселовка и получили разведывательные данные.

Операторы 6-го полка Сил специальных операций ВСУ Rangers провели скрытый налёт на позицию российских военных на восточном направлении. После того как противник отказался сдаться, бойцы зачистили блиндаж, уничтожили одного российского военнослужащего и изъяли оружие и документы.

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