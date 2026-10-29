Разведка предупредила о подготовке РФ новых баллистических ударов – Зеленский

Украинская разведка получила информацию о подготовке российскими войсками новых баллистических атак против Украины. Для отражения угрозы государству необходимы дополнительные силы и новые партии перехватчиков для систем противовоздушной обороны, прежде всего для комплексов Patriot, от международных партнеров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Силы обороны провели успешные контрмеры против российских средств нападения. Согласно докладу военных, украинские силы нанесли два ракетных удара, в результате которых были уничтожены два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и поражена пусковая установка ракетного комплекса «Искандер».

Глава государства подчеркнул важность противоракетной работы и отметил, что Украина ожидает соответствующих решений от союзников относительно скорейшего предоставления необходимых средств защиты.

Источник: Зеленский в Telegram.

В результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

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