Służby wywiadowcze ostrzegły przed przygotowywanymi przez Rosję nowymi atakami balistycznymi

Ukraiński wywiad uzyskał informacje o przygotowywanych przez wojska rosyjskie nowych atakach balistycznych przeciwko Ukrainie. Aby odeprzeć zagrożenie dla państwa, potrzebne są dodatkowe siły oraz nowe partie środków przechwytujących dla systemów obrony przeciwlotniczej, przede wszystkim dla kompleksów Patriot, od partnerów międzynarodowych.

Oświadczył to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jednocześnie Siły Obronne przeprowadziły skuteczne działania przeciwdziałające rosyjskim środkom ataku. Według raportu wojskowego siły ukraińskie przeprowadziły dwa ataki rakietowe, w wyniku których zniszczono dwa rosyjskie myśliwce-bombowce Su-34 oraz trafiono wyrzutnię kompleksu rakietowego „Iskander”.

Głowa państwa podkreśliła znaczenie działań antybalistycznych i zaznaczyła, że Ukraina oczekuje od sojuszników odpowiednich decyzji dotyczących jak najszybszego dostarczenia niezbędnych środków ochrony.

Źródło: Zełenski w Telegramie.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów w nocy z 21 na 22 października zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

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