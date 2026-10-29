В Харькове после удара российской «Бандероли» вспыхнули пожары

Вечером 29 октября российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова, применив, по сообщению городских властей, «Бандероль». После взрыва возникли пожары в двух местах, а также были повреждены два грузовых автомобиля. Общая площадь возгорания составила 480 квадратных метров.

Удар по Слободскому району Харькова произошел вечером 29 октября. О попадании российской «Бандероли» в 17:30 сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. После взрыва на месте попадания загорелось производственное здание и прилегающая территория. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Еще один пожар возник в другом месте. Там горели остатки различных материалов на площади 80 квадратных метров. Также повреждения получили два грузовых автомобиля. В общей сложности огонь охватил 480 квадратных метров на двух участках. На местах удара работали спасатели ГСЧС, саперы и психологи. Они ликвидировали последствия атаки и оказывали необходимую помощь. Информации о погибших или пострадавших в сообщении областного управления ГСЧС нет. Обстоятельства удара и полный объем нанесённого ущерба уточняются. Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщает в Facebook.

Утром 29 октября российские войска вновь нанесли удар по Харькову ударным беспилотником. В результате атаки пострадал один человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В ночь на 29 октября российские войска нанесли удар по учебному заведению в Харькове. Об атаке сообщил мэр города Игорь Терехов.

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