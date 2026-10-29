Росіяни повторно атакували Харків безпілотником, є постраждалий

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Уранці 29 жовтня російські війська знову завдали удару по Харкову ударним безпілотником. Унаслідок атаки постраждала одна людина, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в Індустріальному районі міста.

«Одна людина постраждала в Індустріальному районі. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Раніше Росія вночі атакувала навчальний заклад у Харкові.

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

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