Rosjanie ponownie zaatakowali Charków za pomocą drona; jest jedna osoba ranna

Rankiem 29 października rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na Charków przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego typu uderzeniowego. W wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Syniegubow.

Według wstępnych informacji wrogi dron uderzył w dzielnicę Przemysłową miasta.

„Jedna osoba została ranna w dzielnicy Przemysłowej. Lekarze udzielają niezbędnej pomocy” – zaznaczył Sinegubow.

Wcześniej Rosja zaatakowała w nocy placówkę edukacyjną w Charkowie.

Przypomnijmy, że osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

Czytaj nas na