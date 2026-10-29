W czasie zawieszenia ognia w Chersoniu na ulicach pojawiło się więcej ludzi, a część mieszkańców wraca do domów, aby sprawdzić stan mieszkań i zabrać swoje rzeczy. Jednocześnie trwa ewakuacja z niebezpiecznych dzielnic, a przygotowania do sezonu grzewczego przebiegają zgodnie z planem.

O tym poinformował szef miejskiej administracji wojskowej w Chersoniu Jarosław Szanko w programie „Jedne wiadomości”, określając sytuację jako nietypową.

Jak powiedział, w ciągu ostatnich 24 godzin w mieście nie odnotowano żadnego ostrzału ani ataku dronów. Panuje cisza, choć w niektórych dzielnicach zauważono drony zwiadowcze.

„To dość nietypowa sytuacja dla miasta Chersoniu, ponieważ jest ono codziennie ostrzeliwane przez wroga przy użyciu wszelkiego rodzaju uzbrojenia. Zarówno artyleria, jak i systemy KAB, systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału oraz ciągłe ataki dronów. Powiedzmy tak, że obecnie odczucia te są bardzo niejednoznaczne” – zauważył Szanko.

Szef miejskiej administracji wojskowej powiedział, że podczas ciszy na ulicach pojawiło się więcej ludzi. Część z nich przyjechała, aby odwiedzić swoje domy, sprawdzić ich stan lub zabrać rzeczy osobiste.

„Ludzie po raz pierwszy od dłuższego czasu mogli poczuć się swobodnie i wyjść na ulicę, po prostu odetchnąć świeżym powietrzem i przejść się, na ile to możliwe, bez zagrożenia” – powiedział Szanko.

Przypomniał, że wcześniej poruszanie się po mieście było niebezpieczne z powodu ciągłych ataków dronów. Rosyjscy żołnierze atakowali cywilów idących ulicami lub podróżujących środkami transportu. W szczególności 25 października rosyjski dron uderzył w autobus liniowy: pięć osób odniosło rany, a jedna osoba zginęła.

Jednocześnie cisza nie znosi konieczności opuszczania niebezpiecznych obszarów. Według Sianko działania ewakuacyjne trwają nieprzerwanie. Obecnie ewakuowani są ludzie, którzy złożyli wnioski wcześniej, ale ze względu na sytuację bezpieczeństwa nie można ich było wcześniej ewakuować.

W szczególności udało się ewakuować mężczyznę o ograniczonej sprawności ruchowej z obszaru przybrzeżnego. Wcześniej pomoc dostarczano mu za pomocą drona we współpracy z 34. brygadą piechoty morskiej „Borysfen”.

Tylko w październiku z obszaru obowiązkowej ewakuacji wywieziono około 500 osób. Działania te są kontynuowane we współpracy z wolontariuszami, policją i innymi służbami.

Szanko wezwał również mieszkańców do zachowania maksymalnej ostrożności, zwłaszcza w tak zwanych strefach czerwonych, do których ludzie wracają, aby sprawdzić swoje mieszkania. Istnieje tam zagrożenie ze strony min i innych przedmiotów wybuchowych. W przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów nie wolno się do nich zbliżać – należy zgłosić je policji lub Państwowej Służbie Ratowniczej.

Pomimo zaprzestania ostrzałów przygotowania Chersoniu do sezonu grzewczego przebiegają zgodnie z planem. Szanko podkreślił, że infrastruktura krytyczna i placówki socjalne pozostają celami rosyjskich ataków, dlatego zagrożenia dla miasta nadal istnieją.

„Pracownicy służb komunalnych robią wszystko, co w ich mocy, aby miasto mogło dalej funkcjonować, a wszystkie dostępne usługi były zapewnione naszym obywatelom” – zaznaczył.

Według szacunków szefa miejskiej administracji wojskowej w samym Chersoniu mieszka obecnie około 62–65 tys. osób. Jeśli uwzględnić wszystkie miejscowości gminy, liczba mieszkańców przekracza 75 tys.

Przypomnijmy, że w obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby nie odnotowano ostrzałów.

Tymczasem w Chersoniu, w kontekście zawieszenia broni, odnotowano ożywienie w jednej z dzielnic miasta.

Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna i ogłoszono zawieszenie ognia.

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