В Херсоне во время перемирия наблюдается необычная ситуация

Во время режима прекращения огня в Херсоне на улицах стало больше людей, а часть горожан возвращается домой, чтобы проверить жилье и забрать вещи. В то же время эвакуация из опасных районов продолжается, а подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме.

Об этом начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказал в эфире «Единых новостей», назвав ситуацию нестандартной.

По его словам, за прошедшие сутки в городе не зафиксировано ни одного обстрела или атаки дронов. Тишина сохраняется, хотя в отдельных районах замечали разведывательные беспилотники.

«Это такая нестандартная ситуация для города Херсона, поскольку он ежедневно подвергается обстрелу со стороны врага из всех видов вооружения. И артиллерия, и КАБы, и РСЗО, и постоянные атаки дронов. Скажем так, ощущения сейчас очень неоднозначные», — отметил Шанько.

Начальник городской военной администрации рассказал, что во время затишья на улицах стало больше людей. Часть из них приехала, чтобы посетить свои дома, проверить их состояние или забрать личные вещи.

«Люди хоть за долгий период времени впервые смогли почувствовать себя свободно и выйти на улицу, просто подышать свежим воздухом и прогуляться, насколько это возможно, без угроз», – сказал Шанько.

Он напомнил, что ранее передвигаться по городу было опасно из-за постоянных атак дронов. Российские военные атаковали мирных жителей, которые шли по улицам или ехали на транспорте. В частности, 25 октября российский беспилотник нанес удар по маршрутному автобусу: пять человек получили ранения, один человек погиб.

В то же время затишье не отменяет необходимости выезжать из опасных районов. По словам Шанько, эвакуационные мероприятия продолжаются постоянно. Сейчас вывозят людей, которые подали заявки ранее, но из-за сложной ситуации с безопасностью их не могли эвакуировать.

В частности, удалось эвакуировать маломобильного мужчину из прибрежной зоны. Ранее ему доставляли помощь с помощью дрона совместно с 34-й бригадой морской пехоты «Борисфен».

Только в течение октября из зоны обязательной эвакуации вывезли около 500 человек. Эту работу продолжают в сотрудничестве с волонтерами, полицией и другими службами.

Шанко также призвал жителей быть максимально осторожными, особенно в так называемых красных зонах, куда люди возвращаются, чтобы проверить своё жильё. Там сохраняется опасность из-за мин и других взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительных находок нельзя приближаться к ним — о них следует сообщать в полицию или ГСЧС.

Несмотря на прекращение обстрелов, подготовка Херсона к отопительному сезону продолжается в штатном режиме. Шанько подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные учреждения остаются целями российских атак, поэтому риски для города сохраняются.

«Коммунальщики делают все возможное для того, чтобы город продолжал жить и чтобы все доступные услуги были предоставлены нашим гражданам», — отметил он.

По оценке главы городской военной администрации, в самом Херсоне сейчас проживает около 62–65 тыс. человек. Если учитывать все населенные пункты общины, количество жителей превышает 75 тыс.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки обстрелов не зафиксировано.

Между тем в Херсоне на фоне режима тишины зафиксировали оживление в одном из районов города.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

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