«Deutsche Welle» назвала украинское название «Олешки» русским вариантом — «Алешки»

Русскоязычная редакция Deutsche Welle использовала название «Алешки» в отношении украинского города Олешки в Херсонской области.

На это обратил внимание эксперт по информационно-коммуникационным технологиям Юрий Антощук, который считает такую формулировку примером влияния через язык.

По словам Антощука, конструкция «Алешки (на украинском языке Олешки)» представляет российский вариант как основной, а официальное украинское название — как альтернативное. По его мнению, это может способствовать закреплению российскоцентричного восприятия украинских территорий в международном информационном пространстве.

Краевед Дементий Белый напомнил, что в советский период город назывался Цюрупинск, а 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала его в Олешки. Именно это название является официальным в Украине.

Белый также отметил, что использование вариантов «Алешки» или «Алёшки» российскими ресурсами связано с историческими традициями наименования города. Он выразил непонимание того, почему иностранные русскоязычные СМИ используют такие формы вместо официального украинского названия.

Источник: Юрий Антощук (Facebook)

Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

Читай нас в