14 погибших и 18 раненых — Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области

В течение 29 октября российские войска почти 40 раз наносили удары беспилотниками по Днепропетровской области и обстреливали её из артиллерии. Погибли 14 человек, ещё 18 получили ранения. Под ударами оказались Днепр, Павлоград, Никопольский, Днепровский и Синельниковский районы.

Российские войска в течение всего дня 29 октября наносили удары по Днепру. В результате обстрелов повреждены железнодорожный вокзал, одно из предприятий и общежитие. По предварительным данным, в городе пострадали 14 человек. Шестеро раненых находятся в больницах в тяжелом состоянии. Среди них — 11-летний мальчик. Медики оказывают им необходимую помощь.

Удар по вокзалу пришелся на время, когда там находились люди. Как сообщал ранее сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, среди погибших и раненых есть жители Запорожья, которые ждали поезд в родной город. По его данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения, в том числе 11-летний ребёнок.

В Днепровском районе повреждены дом и инфраструктура

Российские атаки затронули и Днепровский район области. Там повреждены объекты инфраструктуры и частный дом. Информации о количестве поврежденных объектов и дополнительных последствиях ударов в районе пока не сообщалось.

В Павлограде ранены женщина и подросток

Под ударом оказался и Павлоград. Там повреждены магазин, частный дом, автомобиль и объекты инфраструктуры.

Ранения получили 40-летняя женщина и 15-летняя девушка. По информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, госпитализация им не потребовалась — они будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе повреждены дома и хозяйственные постройки

Российские военные также атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую общины Никопольского района. В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирный дом и хозяйственное сооружение. Информации о погибших или раненых именно в этих общинах в сообщении главы ОВА нет.

В Синельниковском районе ранены двое мужчин

Еще два человека пострадали в Покровской общине Синельниковского района. В больницу доставили мужчин в возрасте 52 и 77 лет. По данным областной военной администрации, их состояние оценивается как средней тяжести. Оба находятся под наблюдением медиков.

Последствия атак уточняются

О почти 40 российских атаках в течение дня сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По приведенным им данным, всего в области погибли 14 человек, еще 18 получили ранения. Российские войска применяли беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, магазины, автомобили, железнодорожный вокзал и другие объекты. Ситуация с пострадавшими и повреждениями может уточняться. Шестеро раненых в Днепре остаются в тяжёлом состоянии, среди них — ребёнок. Об этом начальник областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

29 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. После удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал — люди находились в укрытии.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

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