В Днепре в результате нападения на вокзал погибли трое жителей Запорожья

29 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате удара погибли трое жителей Запорожья, которые ждали поезд в родной город, ещё семь человек получили ранения, среди них — 11-летний ребёнок. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Во время российской атаки 29 октября на железнодорожный вокзал в Днепре погибли трое жителей Запорожья. Они ждали поезд по маршруту Днепр — Запорожье, когда оказались под ударом. «Трое погибших и семеро раненых, среди них — 11-летний ребенок. Речь идет о жителях Запорожья, которые ждали поезд «Днепр — Запорожье» и попали под террористический удар россиян. Искренние соболезнования родным погибших», — написал он.

Среди раненых — ребенок

В результате атаки травмы получили семь человек в возрасте от 11 до 64 лет. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Еще четверо раненых — в состоянии средней тяжести.

Люди получили акустические травмы, осколочные ранения и переломы. Акустическая травма возникает под действием мощной взрывной волны и может сопровождаться нарушением слуха, головокружением и другими симптомами.

Последствия российского удара

Российская атака застала людей, которые ждали поезд в Запорожье. В результате удара есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. Информацию о состоянии пострадавших сообщил Иван Федоров. Он также выразил соболезнования семьям погибших. Родные и близкие троих погибших переживают тяжелую утрату. Раненые остаются под наблюдением медиков, а трое из них нуждаются в интенсивном лечении. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.



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