德国之声将乌克兰语中的“Oleshky”称为俄语版本的名称——“Aleshki”

德国之声俄语版在提及赫尔松州乌克兰城市奥列什基时，使用了“阿列什基”这一名称。

信息与通信技术专家尤里·安托什丘克对此予以关注，他认为这种表述方式是通过语言施加影响的一个例子。

安托什丘克指出，“阿列什基（乌克兰语为奥列什基）”这种表述方式将俄语名称作为主要名称，而将乌克兰语的官方名称视为备选名称。 他认为，这可能会助长国际信息空间中对乌克兰领土形成以俄罗斯为中心的认知。

地方志专家德门季·比利伊指出，该市在苏联时期曾名为“楚鲁平斯克”，而2016年5月19日，乌克兰最高拉达将其更名为“奥莱什基”。这一名称才是乌克兰境内的官方名称。

比利伊还指出，俄罗斯媒体使用“阿列什基”或“阿廖什基”等变体名称，与该市的历史命名传统有关。他对外国俄语媒体为何不使用官方的乌克兰名称而采用这些形式表示不解。

来源：尤里·安托什丘克（Facebook）

卢比涅茨呼吁为人道主义任务提供有关被占领的奥列什基居民的信息。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃举行了线上会晤。会谈中，双方讨论了此前已达成一致的奥列什基人道主义行动的具体细节。

乌克兰武装部队总参谋部宣布，乌克兰将于基辅时间10月27日3:00起，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基市指定区域实施停火。此举是为了在该市开展人道主义行动。 军方表示，将尽一切可能协助奥列什基居民并保障其安全。

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