私营防空部队已借助自动化炮塔摧毁了60多个空中目标。这些系统用于探测和打击空中威胁。

“国防部和Brave1国防创新集群继续推进将自动化炮塔纳入防空系统（PPO）的计划。 装备更多高效系统意味着能挽救更多生命，也让乌克兰上空更加安全，”该声明指出。

国防部提醒称，Brave1早在2024年就已开始研发自动化炮塔。如今，此类系统已不仅是实验性技术，更是防空系统不可或缺的一部分。

它们已装备于乌克兰空军，并成功摧毁了敌方威胁，特别是“班德罗利”火箭弹和“格拉尼-5”无人机。

在私营防空项目框架内，自动化炮塔已击落超过60个目标。

仅在过去一个月内，这些装备就在基辅上空摧毁了数十架敌方无人机。

“这是系统性工作的成果，证明乌克兰的最新研发成果能够有效应对前线及城市上空的空中威胁，从而保护关键基础设施，”该部强调道。

私营防空项目是根据乌克兰内阁2025年11月19日第1506号决议实施的。

该决议允许企业为其员工、生产设施及能源设施提供额外保护，这些设施长期遭受敌方无人机的系统性袭击。

此外，该决定还可在不增加乌克兰国防军防空部队负担的情况下，快速扩大防空能力。

乌克兰国防部通报了这一消息。

防空炮塔可在1.4公里范围内击落俄罗斯无人机。

乌克兰武装部队正在前线测试配备自动步枪的机器人炮塔。

值得一提的是，乌克兰国防部在过去半年内已批准了1100余种新型武器装备。

国防部已对乌克兰国产新型无人机系统V-1进行编目，并批准其在乌克兰武装部队中投入使用。这种超轻型轰炸机专为打击人员集群、机动车辆及装甲装备而设计。

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