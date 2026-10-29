关于两名武装俄罗斯战俘据称逃脱以及在哈尔科夫州一辆乌克兰军车遭枪击的消息与事实不符。乌克兰武装部队已驳斥了这些在网上流传的消息，并称其为虚假信息。

网络上大量流传的消息称，在斯塔罗维里夫卡附近，两名携带武器的战俘据称从军事监狱的看守下逃脱。

此外，这些虚假信息还声称一辆执法部门的车辆遭到枪击。

该部门强调，这些信息完全不符合事实。

维和部队未记录任何此类事件，各部队均按常规模式运作。

呼吁媒体代表、社交媒体用户及博主仔细核实信息，并仅使用官方来源。

该消息援引了乌克兰武装部队军事执法局的消息。

乌克兰武装部队驳斥了俄罗斯关于占领苏梅州某村庄的声明。

乌克兰武装部队通过实际证据驳斥了俄罗斯总参谋长关于占领马洛卡特琳诺夫卡的虚假言论。

数名俄罗斯军事博主公开指责俄罗斯武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫就俄军在顿巴斯的推进情况撒谎。军方领导层的声明甚至在支持对乌克兰开战的人群中也招致了批评。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称，俄军距离扎波罗热仅剩5公里。

俄罗斯宣传机构宣称占领了哈尔科夫州的一个村庄，而该村庄已不复存在近30年。

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