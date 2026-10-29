视频：在沃夫恰ンス克附近，一名被俘的俄罗斯人协助疏散了一名阵亡的乌克兰武装部队士兵的遗体
第57独立摩托化步兵旅“沃利亚”营的作战人员在沃夫恰ンス克郊外开展了一次持续近24小时的行动，将一名阵亡乌克兰军人的遗体运出。 为此，他们动用了此前通过无人机俘获的一名俄罗斯战俘。
据该营透露，撤离小组无法安全抵达乌克兰守卫者遗体所在的位置。起初，他们利用搭载扩音器的Mavic无人机俘获了这名俄罗斯人。
随后，他被带到阵亡战士身边，而“吸血鬼”无人机则投下了运尸担架。借助这些担架，这名战俘得以将遗体从危险区域运出。
该营强调，将阵亡战士的遗体运回是对其家属应尽的责任，这样家属才能体面地与亲人告别并安葬他们。
2026年的“维瓦尔第”行动以及乌克兰军队开展的其他反攻行动，使乌克兰得以在整个前线夺回作战主动权，并实际上阻止了俄军的推进。 战争研究所（ISW）的分析师们报告了这一情况，他们还表示，在此次行动中歼灭了一支规模庞大的俄罗斯师。
第三军团公布了参与“维瓦尔第”军事行动第四阶段的士兵们佩戴的运动相机拍摄的视频。 由于乌克兰军队成功实施了战术机动，俄占领军被包围，遭受了重大损失，被迫大规模撤退或投降。
第三军团及其所属部队又解放了三个居民点——泽莱纳多利纳、利波韦和科洛迪亚齐。 据军团指挥官安德烈·比列茨基称，在“维瓦尔第”行动的新阶段中，乌克兰军队收复了101平方公里领土，而俄军损失了约3000名士兵。