第57独立摩托化步兵旅“沃利亚”营的作战人员在沃夫恰ンス克郊外开展了一次持续近24小时的行动，将一名阵亡乌克兰军人的遗体运出。 为此，他们动用了此前通过无人机俘获的一名俄罗斯战俘。

据该营透露，撤离小组无法安全抵达乌克兰守卫者遗体所在的位置。起初，他们利用搭载扩音器的Mavic无人机俘获了这名俄罗斯人。

随后，他被带到阵亡战士身边，而“吸血鬼”无人机则投下了运尸担架。借助这些担架，这名战俘得以将遗体从危险区域运出。

<br />

该营强调，将阵亡战士的遗体运回是对其家属应尽的责任，这样家属才能体面地与亲人告别并安葬他们。

来源：第57机械化步兵旅“沃利亚”营（YouTube）

2026年的“维瓦尔第”行动以及乌克兰军队开展的其他反攻行动，使乌克兰得以在整个前线夺回作战主动权，并实际上阻止了俄军的推进。 战争研究所（ISW）的分析师们报告了这一情况，他们还表示，在此次行动中歼灭了一支规模庞大的俄罗斯师。

第三军团公布了参与“维瓦尔第”军事行动第四阶段的士兵们佩戴的运动相机拍摄的视频。 由于乌克兰军队成功实施了战术机动，俄占领军被包围，遭受了重大损失，被迫大规模撤退或投降。

第三军团及其所属部队又解放了三个居民点——泽莱纳多利纳、利波韦和科洛迪亚齐。 据军团指挥官安德烈·比列茨基称，在“维瓦尔第”行动的新阶段中，乌克兰军队收复了101平方公里领土，而俄军损失了约3000名士兵。