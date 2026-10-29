Видео: под Волчанском пленный россиянин помог эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ

Операторы батальона «Воля» 57-й отдельной мотопехотной бригады провели почти суточную операцию по эвакуации тела погибшего украинского военнослужащего в окрестностях Волчанска. Для этого привлекли российского военнопленного, которого захватили с помощью дрона.

По информации батальона, эвакуационная группа не могла безопасно добраться до места, где находились останки украинского защитника. Сначала россиянина взяли в плен с помощью беспилотника Mavic с громкоговорителем.

Затем его подвели к погибшему воину, а дрон «Вампир» сбросил эвакуационные носилки. С их помощью пленный смог вывезти тело из опасного участка.

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В батальоне подчеркнули, что возвращение погибших защитников — это долг перед их семьями, которые имеют возможность достойно проститься с близкими и похоронить их.

Источник: батальон «Воля» 57-й ОМПБр (YouTube)

Операция «Вивальди» и другие контрнаступательные действия украинских войск в 2026 году позволили Украине перехватить оперативную инициативу на всей линии фронта и фактически остановить продвижение российской армии. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), которые также заявили об уничтожении крупной российской дивизии в ходе операции.

Третий армейский корпус обнародовал видео с экшн-камер бойцов, участвовавших в четвёртом сезоне военной операции «Вивальди». В результате успешного маневра украинских сил российские оккупанты оказались в окружении, понесли потери и были вынуждены массово отступать или сдаваться в плен.

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодзи. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.