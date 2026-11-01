Дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области

В ночь на 1 ноября беспилотники нанесли удар по Нижегородской области России. В Кстовском районе значительные повреждения получило промышленное предприятие. Российские Telegram-каналы сообщают, что под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Массированная атака беспилотников продолжалась ночью и утром 1 ноября. Российские власти заявили об уничтожении более сотни дронов. «Ночью и утром в Нижегородской области продолжается массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получил промышленный объект в Кстовском районе», — написал Никитин в соцсетях.

При этом губернатор не назвал предприятие, которое понесло повреждения. Однако, по информации российских Telegram-каналов, целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», расположенный в городе Кстово. Местные жители также сообщали о взрывах в этом районе. Министерство обороны России заявило, что в течение ночи российская противовоздушная оборона якобы сбила 235 беспилотников. Независимого подтверждения этих цифр нет.

Что известно о заводе

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие расположено в Кстове и имеет мощность переработки около 17 миллионов тонн сырья в год. Завод производит более 50 видов продукции. Среди них — бензин, дизельное и авиационное топливо, в том числе продукция, используемая российским военно-промышленным комплексом.

Предприятие имеет важное значение для обеспечения топливом не только российской армии, но и Московского региона. На его долю приходится значительная часть поставок топлива для этого региона, где сосредоточена большая доля общероссийского потребления бензина. Это не первая атака на завод в Кстове. Как сообщал «Укринформ», предприятие уже подвергалось ударам беспилотников в апреле, мае и августе 2026 года.

На данный момент официальные российские власти не подтвердили, что поврежденное предприятие — именно нефтеперерабатывающий завод «Лукойла». Также пока нет подробной информации о масштабах повреждений и возможных последствиях для его работы. Об атаке сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ночь на 28 сентября беспилотники атаковали Павловскую нефтебазу «Лукойл-Югнафтопродукт» в Краснодарском крае РФ. Предприятие имеет мощность по перевалке до 150 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

После украинских ударов была остановлена работа двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области.

Читай нас в