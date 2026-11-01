В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако делать это могут только тогда, когда позволяет ситуация с безопасностью.

По информации компании, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в столице пришлось ввести специальные ограничения на электроснабжение. «Киев: из-за постоянных обстрелов энергосистемы введены экстренные отключения», — говорится в сообщении ДТЭК.

Такие отключения вводятся вне обычных графиков. Поэтому время, когда в домах может пропасть или появиться электроэнергия, не обязательно будет совпадать с предварительно обнародованным расписанием. В настоящее время энергетики работают над восстановлением оборудования, поврежденного в результате российских атак. В то же время в компании подчеркивают, что ремонтные работы проводят только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью. «Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян», — отметили в ДТЭК.

Жителям столицы следует следить за сообщениями энергетиков, ведь ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы и хода восстановительных работ. Об экстренных отключениях сообщили в группе ДТЭК.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева может оставаться без электроэнергии большую часть суток. Для отдельных очередей графики предусматривают всего до двух часов с электричеством в течение дня.

Вечером 30 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за обесточивания нескольких объектов критической инфраструктуры в результате российского удара. В городе снизилось давление в водопроводной системе, из-за чего подача воды работает с перебоями. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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