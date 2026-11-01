За сутки 31 октября на фронте произошло 264 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировали на Покровском направлении — там Силы обороны отразили 55 штурмов. Всего российская армия нанесла 74 авиаудара, сбросила 230 управляемых авиабомб и применила более 6,5 тысячи дронов-камикадзе.

О ситуации на фронте по состоянию на 08:00 воскресенья, 1 ноября, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки российские войска также осуществили 2533 обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов. Под артиллерийским обстрелом оказались Малая Корчаковка, Запсилье, Юнаковка, Писаревка, Корчаковка, Малая Сечь, Катериновка, Павловка, Хотинь и Водолаги в Сумской области. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по Киянице, Иволжанскому и Писаровке.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском направлении российские войска семь раз пытались атаковать позиции украинских защитников. Бои продолжались в районах Бачевска, Товстодубового, Коренька, Уланова и Корчаковки.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 13 атак. Россияне пытались продвинуться в районе Терновой, Старицы и Радьковки, а также в направлениях Захаровки и Волоховского.

На Купянском направлении враг в течение суток не проводил штурмовых действий.

На Лиманском направлении украинские военные остановили десять попыток россиян продвинуться вперёд. Атаки происходили вблизи Копанок, Червоного Става, Шийковки, Лимана, Заречного и Донецкого.

На Славянском направлении российские войска четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Бои продолжались в районах Озерного, Ямполя и Пискуновки.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили две атаки — вблизи Тихоновки и Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировали 17 российских атак. Захватчики пытались продвинуться в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполя.

Больше всего атак — на Покровском направлении

Наиболее напряженная ситуация сохранялась на Покровском направлении. По данным Генштаба, украинские военные остановили там 55 штурмовых действий российской армии. Враг атаковал вблизи Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки. Также россияне пытались продвинуться в направлениях Софиевки, Торецкого, Кучерового Яра, Вольного, Доброполья, Нового Донбасса, Белицкого, Краснополья, Веровки, Мирного, Васильевки, Новоподгороднего, Новониколаевки и Беляковки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили одну атаку в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили девять штурмов. Россияне атаковали вблизи Тернуватого, Долинки, Горкого, Чаривного и Егоровки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать позиции украинских военных в районе Павловки. Обе атаки были отбиты.

На Приднепровском направлении активных действий российских войск не зафиксировано.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Признаков того, что Россия формирует там наступательные группировки, украинские военные не обнаружили. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По состоянию на 1 ноября 2026 года общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 590 270 военнослужащих. Только за последние сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли ещё 2 100 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц российской техники и почти тысячу беспилотников.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады использовали беспилотник с сетеметом, чтобы обезвредить российского военного на фронте.

В ночь на 31 октября Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Предприятие входит в российский военно-промышленный комплекс и производит твердое ракетное топливо.

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