В Винницкой области в результате атаки повреждены объекты энергоснабжения и башня связи

В ночь на 1 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Винницкой области. В результате удара также были повреждены вышка мобильной связи, складское здание и несколько объектов в Виннице.

Этой ночью область пережила очередную массированную атаку российских войск. Основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В то же время повреждения получили и другие объекты. В частности, повреждена вышка мобильной связи и частное складское здание. В многоэтажных домах выбило окна. Также пострадали остановки общественного транспорта и один автомобиль в Виннице. «Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждены башня мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в г. Винница», — сообщила Наталья Заболотная.

На данный момент в сообщении главы ОГА нет информации о погибших и пострадавших в результате атаки. Также не уточняется, какие именно энергетические объекты получили повреждения и насколько серьезны разрушения. Информацию о последствиях атаки продолжают уточнять. О последствиях ночной атаки сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

В Виннице 26 октября около 10:10 в результате атаки дронов пострадал объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

В результате ночной атаки России в Виннице повреждены жилые дома в двух микрорайонах — Замости и Малых Хуторах. В многоэтажку в Замости попал прямой удар, а в Малых Хуторах дрон полностью разрушил двухэтажный гараж. Погибших нет, двое человек находятся в больнице.

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