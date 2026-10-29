Частная ПВО уничтожила более 60 воздушных целей с помощью автоматизированных турелей

Частная система противовоздушной обороны уже уничтожила более 60 воздушных целей с помощью автоматизированных турелей. Эти системы используются для обнаружения и поражения воздушных угроз.

«Министерство обороны и кластер оборонных инноваций Brave1 продолжают курс на внедрение автоматизированных турелей в систему противовоздушной обороны (ПВО). Больше эффективных систем на вооружении означает больше спасенных жизней и более безопасное небо над Украиной», — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Brave1 приступил к разработке автоматизированных турелей еще в 2024 году. Сейчас такие системы — не просто экспериментальные технологии, а неотъемлемая часть ПВО.

Они уже стоят на вооружении Воздушных сил Украины и уничтожают вражеские угрозы, в частности реактивные «Бандероли» и дроны «Герань-5».

Автоматизированные турели уничтожили уже более 60 целей в рамках проекта частной ПВО.

Только за последний месяц этими средствами были уничтожены десятки вражеских беспилотных летательных аппаратов над Киевом.

«Это результат системной работы, которая доказывает, что новейшие украинские разработки способны эффективно противодействовать воздушным угрозам как на фронте, так и над городами, защищая критическую инфраструктуру», — подчеркнули в министерстве.

Проект частной ПВО реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506.

Он позволяет предприятиям обеспечить дополнительную защиту своих работников, производственных мощностей и объектов энергетики, которые систематически подвергаются атакам беспилотных средств противника.

Кроме того, это решение позволяет быстро наращивать потенциал противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на ПВО Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Турели ПВО сбивают дроны РФ на расстоянии до 1,4 км.

ВСУ испытывают на фронте роботизированные турели с автоматами.

Напомним, Минобороны за полгода утвердило более 1100 новых образцов вооружения.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины новый беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Сверхлегкие бомбардировщики созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники.

Читай нас в