Мерц: участие солдат КНДР в войне против Украины ставит под угрозу свободу Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что участие северокорейских военных в войне России против Украины представляет угрозу для всей Европы. По его словам, исход войны также определит будущую архитектуру безопасности в Азии.

«Безопасность Кореи касается безопасности Европы, а безопасность Европы также касается безопасности Кореи», — подчеркнул Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Сеуле.

Канцлер также отметил, что поставки Москвой оружия Пхеньяну имеют последствия для международной безопасности. Он подчеркнул необходимость достижения прочного и справедливого мира в Украине.

В ходе встречи Германия и Южная Корея договорились углубить стратегическое партнерство, в частности в сфере безопасности и обороны. Стороны планируют активизировать контакты между оборонными ведомствами и разработать соглашение о защите секретной военной информации.

Источник: Фридрих Мерц, по сообщению «Укринформа». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал активизировать военные учения и повысить боевую готовность армейских подразделений. Он назвал это «главной революционной задачей». В российской особой экономической зоне «Алабуга» к производству боевых беспилотников, в частности дронов типа «Шахед», привлекли около 12 тысяч работников из Северной Кореи. Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух военнопленных из Северной Кореи. В то же время в Сеуле заявили, что этих извинений оказалось недостаточно и они не оправдали ожиданий южнокорейской стороны.

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