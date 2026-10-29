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Мерц: участь солдатів КНДР у війні проти України загрожує свободі Європи

UA NEWS 29 Жовтня 2026 17:18
Мерц: участь солдатів КНДР у війні проти України загрожує свободі Європи
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що участь північнокорейських військових у війні Росії проти України становить загрозу для всієї Європи. За його словами, результат війни також визначатиме майбутню архітектуру безпеки в Азії.

«Безпека Кореї стосується безпеки Європи, а безпека Європи також стосується безпеки Кореї», — наголосив Мерц під час спільної пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Сеулі.

Канцлер також зазначив, що постачання Москвою зброї Пхеньяну має наслідки для міжнародної безпеки. Він наголосив на необхідності досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.

Під час зустрічі Німеччина та Південна Корея домовилися поглибити стратегічне партнерство, зокрема у сфері безпеки й оборони. Сторони планують активізувати контакти між оборонними відомствами та опрацювати угоду про захист секретної військової інформації.

Джерело: Фрідріх Мерц, за повідомленням Укрінформу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зажадав активізувати військові навчання та підвищити бойову готовність армійських підрозділів. Він назвав це «головним революційним завданням».

У російській особливій економічній зоні «Алабуга» до виробництва бойових безпілотників, зокрема дронів типу «Шахед», залучили близько 12 тисяч працівників із Північної Кореї. 

Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Водночас у Сеулі заявили, що цих вибачень виявилося недостатньо та вони не відповіли очікуванням південнокорейської сторони.
 
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