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Merz: udział żołnierzy KRLD w wojnie przeciwko Ukrainie stanowi zagrożenie dla wolności Europy

UA NEWS 29 października 2026 17:18
Merz: udział żołnierzy KRLD w wojnie przeciwko Ukrainie stanowi zagrożenie dla wolności Europy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że udział północnokoreańskich żołnierzy w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie stanowi zagrożenie dla całej Europy. Jak powiedział, wynik tej wojny będzie miał również wpływ na przyszłą architekturę bezpieczeństwa w Azji.

„Bezpieczeństwo Korei ma wpływ na bezpieczeństwo Europy, a bezpieczeństwo Europy ma również wpływ na bezpieczeństwo Korei” – podkreślił Merz podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem w Seulu.

Kanclerz zaznaczył również, że dostawy broni z Moskwy do Pjongjangu mają konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Podkreślił konieczność osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.

Podczas spotkania Niemcy i Korea Południowa uzgodniły pogłębienie partnerstwa strategicznego, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Strony planują zintensyfikować kontakty między resortami obrony oraz opracować umowę o ochronie tajnych informacji wojskowych.

Źródło: Friedrich Merz, według informacji agencji Ukrinform.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zażądał zintensyfikowania ćwiczeń wojskowych i podniesienia gotowości bojowej jednostek wojskowych. Nazwał to „głównym zadaniem rewolucyjnym”.

W rosyjskiej specjalnej strefie ekonomicznej „Alabuga” do produkcji bojowych bezzałogowych statków powietrznych, w szczególności dronów typu „Shahed”, zaangażowano około 12 tysięcy pracowników z Korei Północnej. 

Korea Południowa otrzymała od Ukrainy oświadczenie z przeprosinami w związku z ujawnieniem informacji o przekazaniu dwóch jeńców wojennych z Korei Północnej. Jednocześnie w Seulu oświadczono, że przeprosiny te okazały się niewystarczające i nie spełniły oczekiwań strony południowokoreańskiej.
 
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