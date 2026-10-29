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Deutsche Welle określiła ukraińskie imię Oleshka jako rosyjską wersję tej nazwy — Aleshka

UA NEWS 29 października 2026 17:14
Deutsche Welle określiła ukraińskie imię Oleshka jako rosyjską wersję tej nazwy — Aleshka

Rosyjskojęzyczna redakcja Deutsche Welle użyła nazwy „Aleszki” w odniesieniu do ukraińskiego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim. 

Zwrócił na to uwagę ekspert ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych Jurij Antoszczuk, który uważa takie sformułowanie za przykład wywierania wpływu poprzez język.

Według Antoščuka konstrukcja „Aleszki (po ukraińsku Oleszki)” przedstawia rosyjską nazwę jako podstawową, a oficjalną nazwę ukraińską – jako alternatywną. Jego zdaniem może to przyczynić się do utrwalenia rosyjsko-centrycznego postrzegania terytoriów ukraińskich w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej.

Krajobrazowiec Dementij Bilyj przypomniał, że miasto nosiło nazwę Ciurupinsk w okresie radzieckim, a 19 maja 2016 roku Rada Najwyższa zmieniła jego nazwę na Oleszki. Właśnie ta nazwa jest oficjalna na Ukrainie.

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Bilyj zaznaczył również, że stosowanie wariantów „Aleszki” lub „Aleszki” przez rosyjskie media wynika z historycznych tradycji nazewniczych miasta. Wyraził niezrozumienie, dlaczego zagraniczne rosyjskojęzyczne media używają takich form zamiast oficjalnej nazwy ukraińskiej.

Źródło: Jurij Antoszczuk (Facebook)

Lubinec wezwał do przekazywania informacji o mieszkańcach okupowanych Oleszek na potrzeby misji humanitarnej.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec odbył spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszach, które zostały wcześniej uzgodnione.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

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