在赫尔松，停火期间出现了一种不同寻常的情况

在赫尔松的停火期间，街头的人变多了，部分市民正返回家中查看住房并取回物品。与此同时，从危险区域的疏散工作仍在继续，供暖季的准备工作也按计划进行。

赫尔松市军事行政长官雅罗斯拉夫·尚科在“统一新闻”节目中透露了这一情况，并称当前局势“非同寻常”。

据他介绍，过去24小时内，该市未记录到任何炮击或无人机袭击。尽管在个别区域曾发现侦察无人机，但整体局势依然平静。

“这对赫尔松市来说是一种非同寻常的情况，因为该市每天都会遭到敌人使用各类武器的炮击。包括火炮、卡宾枪、多管火箭炮，以及持续不断的无人机袭击。 这么说吧，现在的感受非常复杂，”尚科指出。

市军事行政长官表示，在战火暂歇期间，街上的人变多了。其中一部分人是来探访自己的家园、查看房屋状况或取回个人物品的。

“尽管时隔已久，人们终于能第一次感到自由，走上街头，只是为了呼吸新鲜空气，并在尽可能没有威胁的情况下散散步，”尚科说道。

他提醒道，此前由于无人机持续袭击，在城内出行十分危险。 俄军曾袭击在街上行走或乘坐交通工具的平民。特别是10月25日，一架俄军无人机袭击了一辆公交车：5人受伤，1人死亡。

与此同时，战事暂缓并不意味着无需撤离危险区域。据尚科介绍，疏散工作一直在持续进行。目前正在疏散此前已提交申请、但因安全形势未能及时撤离的人员。

特别是，成功从沿海地区撤离了一名行动不便的男子。此前，曾通过无人机与第34“博里森”海军陆战旅协同，向他运送了救援物资。

仅在10月期间，就有约500人从强制疏散区被转移出来。这项工作正与志愿者、警方及其他部门通力合作持续进行。

尚科还呼吁居民务必保持高度警惕，特别是在所谓的“红色区域”——那里有人返回查看自己的住所。由于地雷和其他爆炸物，该区域仍存在危险。 若发现可疑物品，切勿靠近，应立即向警方或国家紧急情况局报告。

尽管炮击已停止，赫尔松为供暖季所做的准备工作仍在按计划进行。尚科强调，关键基础设施和社会设施仍是俄罗斯袭击的目标，因此城市仍面临风险。

“市政工作人员正竭尽全力确保城市正常运转，并让市民能够享受到所有可用的服务，”他表示。

据市军事行政长官估算，目前赫尔松市内约有6.2万至6.5万人居住。若将该市辖区内的所有居民点计算在内，总人口超过7.5万。

需要指出的是，过去24小时内，赫尔松州未记录到炮击事件。

与此同时，在停火协议的背景下，赫尔松市的一个区域活动有所增加。

此前，奥列什基已启动人道主义救援行动，并宣布停火。

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