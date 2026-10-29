W wyniku rosyjskiego ataku na Czernihów zginęły dwie 15-letnie dziewczyny.

Po tragedii w sieci pojawiły się nagrania, na których ojciec opłakuje zmarłą córkę.

Ratownicy musieli odciągnąć mężczyznę od ciała dziecka i udzielić mu pomocy. Nagranie z miejsca tragedii pokazuje ból bliskich, którzy stracili swoich bliskich w wyniku rosyjskiego ataku.

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W obwodzie czernihowskim rosyjscy żołnierze przeprowadzili atak za pomocą dronów FPV, kierując je wzdłuż kabla światłowodowego na obiekt edukacyjny w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.

W środę, 28 października, rosyjskie wojska zaatakowały schronisko „Krok do zwierząt” w Czernihowie. W wyniku ataku zginął jeden pies. Do ataku na miasto Rosjanie wykorzystali drona odrzutowego typu „Banderole”.

W ciągu dnia 23 października rosyjskie wojska zaatakowały dronami zakład w Czernihowie. W wyniku uderzenia pod gruzami znaleźli się ludzie.

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