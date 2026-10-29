В результате российского удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки.

После трагедии в сети распространились кадры, на которых отец оплакивает погибшую дочь.

Спасателям пришлось оттаскивать мужчину от тела ребёнка и оказывать ему помощь. Видео с места трагедии показывает боль родных, потерявших близких из-за российской атаки.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-2300-2.mp4

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

В среду, 28 октября, российские войска атаковали приют «Шаг к животным» в Чернигове. В результате удара погибла одна собака. Для атаки на город россияне применили реактивный беспилотник типа «Бандероль».

Днём 23 октября российские войска атаковали беспилотниками предприятие в Чернигове. В результате удара под завалами оказались люди.

Читай нас в