Rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne typu „Geran-5” mogą podczas niektórych manewrów osiągać prędkość do 1000 km/h. Poinformował o tym specjalista ds. technologii radiowych Siergiej „Flash” Beskrestnow.

„Odnotowaliśmy przypadki, w których podczas manewrów „Geran-5” osiągał prędkość do 1000 kilometrów na godzinę” – stwierdził Beskrestnow.

Według niego Rosja nieustannie udoskonala swoje drony, angażując w prace rozwojowe dużą liczbę inżynierów i młodych specjalistów.

„Przeciwko nam działają najlepsi inżynierowie Rosji. I to nie tylko z Rosji, ale także z Chin” – dodał „Flash”.

Podkreślił również, że w dronach „Szahid” wykrywa się chińskie silniki, anteny, modemy, kamery i inne kluczowe komponenty. Twierdzi on również, że chińscy inżynierowie uczestniczą w opracowywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych dla rosyjskich dronów.

O tym poinformował doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej „Flash” Beskrestnow, powołując się na agencję „Unián”.

Rosyjskie drony „Geran-5” mogły osiągać prędkość do 800 km/h nad Ukrainą.

Wcześniej Flash wyjaśnił, dlaczego Rosja gromadzi nagrania z trafień dronów „Geran”.

Rosyjskie drony odrzutowe pokonały odległość do 880 km — Flash ostrzegł przed nowym zagrożeniem.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski i uszkodziły stację benzynową oraz pensjonat.

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