俄罗斯“格拉尼-5”型喷气式无人机在某些机动动作中最高时速可达1000公里。无线电技术专家谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫透露了这一消息。

“我们曾记录到‘格拉尼-5’在机动过程中加速至每小时1000公里的情况，”贝斯克雷斯诺夫表示。

据他介绍，俄罗斯正不断改进其无人机，并调动大量工程师和年轻专家参与研发工作。

“俄罗斯最顶尖的工程师正在针对我们展开研发。而且不仅是俄罗斯，还有中国，”‘闪电’补充道。

他还强调，在“沙赫德”无人机中发现了中国制造的发动机、天线、调制解调器、摄像头及其他关键组件。 他还声称，中国工程师参与了俄罗斯无人机部分技术方案的研发。

据“乌尼安”通讯社报道，乌克兰总统国防技术事务顾问谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫发表了上述言论。

俄罗斯的“格拉尼-5”无人机在乌克兰上空的最高时速可达800公里。

此前，“闪电”曾解释过俄罗斯为何要收集“格拉尼”无人机命中目标的视频。

俄罗斯喷气式无人机航程达880公里——“闪电”警告称存在新威胁。

需要指出的是，俄罗斯无人机曾袭击切尔尼戈夫州，并损毁了一处加油站和一家度假村。

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