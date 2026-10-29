Российские реактивные дроны «Герань-5» могут разгоняться до 1000 км/ч

Российские реактивные беспилотники типа «Герань-5» во время отдельных маневров могут развивать скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Мы фиксировали случаи, когда во время маневрирования «Герань-5» разгонялась до 1000 километров в час», — заявил Бескрестнов.

По его словам, Россия постоянно совершенствует свои беспилотники, привлекая к разработкам большое количество инженеров и молодых специалистов.

«Против нас работают лучшие инженеры России. И не только России, но и Китая», — добавил «Флеш».

Он также подчеркнул, что в «Шахедах» обнаруживаются китайские двигатели, антенны, модемы, камеры и другие ключевые компоненты. Он также утверждает, что китайские инженеры участвуют в разработке отдельных технических решений для российских дронов.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов, со ссылкой на «Униан».

Российские «Герань-5» могли разгоняться до 800 км/ч над Украиной.

Ранее Флеш объяснил, зачем Россия собирает видео попаданий дронов «Герань».

Российские реактивные дроны преодолели до 880 км — Флеш предупредил о новой угрозе.

Напомним, российские дроны атаковали Черниговскую область и повредили АЗС и пансионат.

Читай нас в