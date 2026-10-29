Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Lozową: sześciu mężczyzn odniosło rany
Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na miasto Lozowa w obwodzie charkowskim.
W wyniku ataku rannych zostało sześciu mężczyzn w wieku od 44 do 68 lat.
Wszyscy ranni odnieśli obrażenia wybuchowe i zostali hospitalizowani. Lekarze udzielają im niezbędnej pomocy.
Źródło: Oleg Synehubow, Administracja Obwodowa w Charkowie
W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.
Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.
Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa — atakom uległy sklepy „Epicentrum”.