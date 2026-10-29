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Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Lozową: sześciu mężczyzn odniosło rany

UA NEWS 29 października 2026 15:13
Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Lozową: sześciu mężczyzn odniosło rany

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na miasto Lozowa w obwodzie charkowskim. 

W wyniku ataku rannych zostało sześciu mężczyzn w wieku od 44 do 68 lat.

Wszyscy ranni odnieśli obrażenia wybuchowe i zostali hospitalizowani. Lekarze udzielają im niezbędnej pomocy.

Źródło: Oleg Synehubow, Administracja Obwodowa w Charkowie

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa — atakom uległy sklepy „Epicentrum”.

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