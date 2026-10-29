Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: шестеро мужчин получили ранения
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозова в Харьковской области.
В результате атаки пострадали шестеро мужчин в возрасте от 44 до 68 лет.
Все раненые получили взрывные травмы и были госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
Источник: Олег Синегубов, Харьковская ОГА
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