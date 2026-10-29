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Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: шестеро мужчин получили ранения

UA NEWS 29 Октября 2026 15:13
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: шестеро мужчин получили ранения

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозова в Харьковской области. 

В результате атаки пострадали шестеро мужчин в возрасте от 44 до 68 лет.

Все раненые получили взрывные травмы и были госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская ОГА

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