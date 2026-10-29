Россияне вновь атаковали Харьков с помощью беспилотника, есть пострадавший

Утром 29 октября российские войска вновь нанесли удар по Харькову с помощью ударного беспилотника. В результате атаки пострадал один человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, вражеский БПЛА попал в Индустриальный район города.

«Один человек пострадал в Индустриальном районе. Медики оказывают необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Ранее Россия ночью атаковала учебное заведение в Харькове.

Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

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