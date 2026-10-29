Видео: Африканский наемник армии РФ ходил по полю боя голым, прося о помощи
В сети появилось видео, на котором, вероятно, африканский наемник российской армии ходит без одежды по полю боя и держит плакат с надписью «Please help me» («Пожалуйста, помогите мне»). Обстоятельства появления записи пока не уточняются.
Видео распространили в Telegram-канале. Ранее сообщалось об африканских военнопленных, которые обратились к участникам саммита «Россия — Африка».
На кадрах, снятых украинским дроном, виден темнокожий мужчина, который держит над головой самодельный плакат с надписью «Please help me».
Мужчина показывает надпись оператору дрона, а затем продолжает двигаться по открытой местности среди травы и кустарников.
Видео распространилось в сети.
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