Відео: Африканський найманець армії РФ ходив полем бою голим із проханням про допомогу

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У мережі опублікували відео, на якому, ймовірно, африканський найманець російської армії ходить без одягу полем бою та тримає плакат із написом «Please help me» («Будь ласка, допоможіть мені»). Обставини появи запису наразі не уточнюються.

Відео поширили в Telegram-каналі. Раніше повідомлялося про африканських військовополонених, які звернулися до саміту «Росія — Африка».

На кадрах, знятих українським безпілотником, видно темношкірого чоловіка, який тримає над головою саморобний плакат із написом "Please help me".

Чоловік демонструє напис оператору дрона, а потім продовжує пересуватися відкритою місцевістю серед трави та чагарників.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/original-5-2.mp4

Відео поширилося у мережі.



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