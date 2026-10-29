W sieci opublikowano film, na którym prawdopodobnie afrykański najemnik armii rosyjskiej chodzi nago po polu bitwy, trzymając plakat z napisem „Please help me” („Proszę, pomóżcie mi”). Okoliczności pojawienia się nagrania nie są na razie znane.

Filmik został rozpowszechniony na kanale Telegram. Wcześniej informowano o afrykańskich jeńcach wojennych, którzy zwrócili się do uczestników szczytu „Rosja–Afryka”.

Na ujęciach nakręconych przez ukraiński dron widać mężczyznę o ciemnej karnacji, który trzyma nad głową własnoręcznie wykonany plakat z napisem „Please help me”.

Mężczyzna pokazuje napis operatorowi drona, a następnie kontynuuje wędrówkę po otwartym terenie wśród trawy i krzewów.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/original-5-2.mp4

Filmik rozprzestrzenił się w sieci.



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