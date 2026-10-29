Film: Afrykański najemnik armii Rosji chodził nago po polu bitwy, prosząc o pomoc
W sieci opublikowano film, na którym prawdopodobnie afrykański najemnik armii rosyjskiej chodzi nago po polu bitwy, trzymając plakat z napisem „Please help me” („Proszę, pomóżcie mi”). Okoliczności pojawienia się nagrania nie są na razie znane.
Filmik został rozpowszechniony na kanale Telegram. Wcześniej informowano o afrykańskich jeńcach wojennych, którzy zwrócili się do uczestników szczytu „Rosja–Afryka”.
Na ujęciach nakręconych przez ukraiński dron widać mężczyznę o ciemnej karnacji, który trzyma nad głową własnoręcznie wykonany plakat z napisem „Please help me”.
Mężczyzna pokazuje napis operatorowi drona, a następnie kontynuuje wędrówkę po otwartym terenie wśród trawy i krzewów.
Filmik rozprzestrzenił się w sieci.
Główny Urząd Wywiadowczy (GUR) ujawnił historie dwóch najemników z Kamerunu, których Rosja wysłała do brutalnych szturmów.
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