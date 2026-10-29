Российский дрон попал в многоэтажный дом в Кременчуге, двое человек погибли

В Кременчуге Полтавской области в результате российского удара погибли два человека, ещё 11 получили ранения. Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

«По предварительной информации, в результате атаки двое человек погибли, один человек получил травмы», — отметил он.

Глава области также сообщил, что горят припаркованные автомобили.

Впоследствии он уточнил, что число пострадавших возросло до двух. Среди них — шестилетний ребенок. Их госпитализировали.

В следующем сообщении Дякивнич сообщил уже о девяти пострадавших.

«Число пострадавших возросло до девяти. Среди них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Информация уточняется», — написал он.

Впоследствии число раненых возросло до 11, среди них трое детей.

Все экстренные службы работают на месте нападения.

Источник: Полтавская ОГА

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