Российский дрон попал в многоэтажный дом в Кременчуге, двое человек погибли
В Кременчуге Полтавской области в результате российского удара погибли два человека, ещё 11 получили ранения. Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.
«По предварительной информации, в результате атаки двое человек погибли, один человек получил травмы», — отметил он.
Глава области также сообщил, что горят припаркованные автомобили.
Впоследствии он уточнил, что число пострадавших возросло до двух. Среди них — шестилетний ребенок. Их госпитализировали.
В следующем сообщении Дякивнич сообщил уже о девяти пострадавших.
«Число пострадавших возросло до девяти. Среди них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Информация уточняется», — написал он.
Впоследствии число раненых возросло до 11, среди них трое детей.
Все экстренные службы работают на месте нападения.
Источник: Полтавская ОГА
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