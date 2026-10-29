Rosyjski dron uderzył w wieżowiec w Kremenczuku; zginęły dwie osoby
W Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku zginęły dwie osoby, a kolejne 11 zostało rannych. Rosyjski dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny.
Informację tę przekazał na Telegramie szef Obwodnej Administracji Poltawskiej Witalij Dyakivnych.
„Według wstępnych informacji w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a jedna osoba odniosła obrażenia” – zaznaczył.
Szef obwodu poinformował również, że płoną zaparkowane samochody.
Później doprecyzował, że liczba rannych wzrosła do dwóch. Wśród nich jest sześcioletnie dziecko. Zostali oni hospitalizowani.
W kolejnym wpisie Dyakivnych poinformował już o dziewięciu rannych.
„Liczba rannych wzrosła do dziewięciu. Wśród nich są dwoje dzieci. Poszkodowanym udziela się wszelkiej niezbędnej pomocy. Informacje są aktualizowane” – napisał.
Później liczba rannych wzrosła do 11, w tym troje dzieci.
Wszystkie służby ratownicze działają na miejscu ataku.
Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Połtawie
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