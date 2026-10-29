Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кременчуці, двоє людей загинули
У Кременчуці Полтавської області внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 11 постраждали. Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
«За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули, одна людина отримала травми», — зазначив він.
Очільник області також повідомив, що горять припарковані автомобілі.
Згодом він уточнив, що кількість травмованих зросла до двох. Серед них — шестирічна дитина. Їх госпіталізували.
У наступному дописі Дяківнич повідомив уже про дев’ятьох травмованих.
«Кількість травмованих зросла до дев’яти. Серед них двоє дітей. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. Інформація уточнюється», — написав він.
Згодом кількість поранених зросла до 11, серед них троє дітей.
Усі екстрені служби працюють на місці атаки.
Джерело: Полтавська ОВА
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