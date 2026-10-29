Российский бизнес тратит миллиарды рублей на защиту от украинских дронов

Российские энергетические компании, операторы водоснабжения и аэропорты в конце 2026 года активизировали закупки средств противодействия беспилотникам. По данным расследования «Новая газета. Европа», наибольшие суммы направляются на антидроновую защиту энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Журналисты проанализировали данные о закупках российских предприятий и выяснили, что компании приобретают различные средства противодействия дронам — от специальных ружей и сеток-рабиц до систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Больше всего средств потратила государственная компания «Россети», отвечающая за работу электросетей в России. С учетом аффилированных организаций ее расходы на средства защиты от дронов превысили 3 млрд рублей.

На втором месте оказался «Мосводоканал» с закупками на 1,7 млрд рублей. Компания обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Москве и Московской области, а также имеет собственную генерацию электроэнергии на девяти малых гидроэлектростанциях.

Третье место заняла энергетическая группа «Интер РАО», которая потратила на противодействие беспилотникам 1,3 млрд рублей. Ей принадлежат крупные государственные районные электростанции (ГРЭС) в различных регионах России — от центральной части страны до Забайкалья.

Другие энергетические предприятия также закупают средства защиты. В частности, дочерняя компания «Газпрома» «ТГК-2» направила на эти нужды около 400 млн рублей. Она владеет 12 теплоэлектроцентралями и 30 котельными в пяти регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Еще 350 млн рублей на противодействие беспилотникам потратила компания «Лукойл-Экоэнерго», ранее известная как ТГК-8. Ей принадлежат пять гидроэлектростанций на юге России.

К подготовке к отражению воздушных атак присоединились и предприятия других отраслей, в частности гражданской авиации. Среди крупных покупателей специального оборудования журналисты назвали аэропорт «Шереметьево» и государственную корпорацию по организации воздушного движения.

Средства противодействия дронам закупают и вдали от границы с Украиной. Например, аэропорт Южно-Сахалинска потратил на эти нужды около 300 млн рублей.

Россия усиливает защиту энергетической инфраструктуры

В 2025–2026 годах украинские силы неоднократно наносили удары по российским объектам генерации и распределения электроэнергии — от оккупированного Крыма до Рязанской области. В отдельных случаях это приводило к перебоям с тепло- и электроснабжением местных жителей.

В сентябре представители Украины угрожали более масштабными ударами по российским энергетическим объектам в случае аналогичных атак на украинскую территорию.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал России заключить энергетическое перемирие. По данным источника, российская сторона каждый раз отказывалась от этого предложения.

Напомним, украинские силы атаковали около 30 НПЗ в стране-агрессоре РФ.

Зять Трампа вновь просил Зеленского прекратить удары по НПЗ России.

Зеленский готов не наносить удары по российским НПЗ в обмен на расширение Starlink.

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