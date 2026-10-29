Російський бізнес витрачає мільярди рублів на захист від українських дронів

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Російські енергетичні компанії, оператори водопостачання та аеропорти наприкінці 2026 року активізували закупівлі засобів протидії безпілотникам. За даними розслідування «Новая газета. Европа», найбільші суми спрямовують на антидроновий захист енергетичної та комунальної інфраструктури.

Журналісти проаналізували дані про закупівлі російських підприємств і з’ясували, що компанії купують різні засоби протидії дронам — від спеціальних рушниць і сіток-рабиц до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Найбільше коштів витратила державна компанія «Россети», яка відповідає за роботу електромереж у Росії. З урахуванням афілійованих організацій її витрати на антидронові засоби перевищили 3 млрд рублів.

На другому місці опинився «Мосводоканал» із закупівлями на 1,7 млрд рублів. Компанія забезпечує водопостачання та водовідведення в Москві й Московській області, а також має власну генерацію електроенергії на дев’яти малих гідроелектростанціях.

Третє місце посіла енергетична група «Інтер РАО», яка витратила на протидію безпілотникам 1,3 млрд рублів. Їй належать великі державні районні електростанції (ДРЕС) у різних регіонах Росії — від центральної частини країни до Забайкалля.

Інші енергетичні підприємства також закуповують засоби захисту. Зокрема, дочірня компанія «Газпрому» «ТГК-2» спрямувала на ці потреби близько 400 млн рублів. Вона володіє 12 теплоелектроцентралями та 30 котельнями у п’яти регіонах Центрального й Північно-Західного федеральних округів.

Ще 350 млн рублів на протидію безпілотникам витратила компанія «Лукойл-Екоэнерго», раніше відома як ТГК-8. Їй належать п’ять гідроелектростанцій на півдні Росії.

До підготовки проти повітряних атак долучилися й підприємства інших галузей, зокрема цивільної авіації. Серед великих покупців спеціального обладнання журналісти назвали аеропорт «Шереметьєво» та державну корпорацію з організації повітряного руху.

Засоби протидії дронам закуповують і далеко від кордону з Україною. Наприклад, аеропорт Південно-Сахалінська витратив на ці потреби близько 300 млн рублів.

Росія посилює захист енергетичної інфраструктури

У 2025–2026 роках українські сили неодноразово завдавали ударів по російських об’єктах генерації та розподілу електроенергії — від окупованого Криму до Рязанської області. В окремих випадках це призводило до перебоїв із тепло- та електропостачанням для місцевих жителів.

У вересні представники України погрожували масштабнішими ударами по російських енергетичних об’єктах у разі аналогічних атак на українську територію.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував Росії укласти енергетичне перемир’я. За даними джерела, російська сторона щоразу відмовлялася від цієї пропозиції.

Нагадаємо, українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ.

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