2026年底，俄罗斯的能源公司、供水运营商和机场纷纷加大了采购反无人机设备的力度。 据《新报·欧洲》的调查显示，最大笔资金被用于能源和公用事业基础设施的反无人机防护。

记者分析了俄罗斯企业的采购数据，发现这些公司采购了各种反无人机设备——从专用步枪和铁丝网到电子战系统（REB）。

支出最多的是一家名为“罗斯电网”的国有公司，该公司负责俄罗斯电网的运营。算上关联机构，其在反无人机设备上的支出超过30亿卢布。

位居第二的是“莫斯科水务公司”，采购金额达17亿卢布。该公司负责莫斯科及莫斯科州的供水和排水业务，并在九座小型水电站拥有自有发电能力。

位列第三的是能源集团“Inter RAO”，其在反无人机措施上的支出为13亿卢布。 该集团拥有分布在俄罗斯各地（从中部地区到外贝加尔地区）的大型国有地区发电厂（ДРЕС）。

其他能源企业也在采购防护装备。特别是，“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）的子公司“TGK-2”为此投入了约4亿卢布。 该公司在中部和西北联邦区五个地区拥有12座热电联产电站和30座锅炉房。

“卢克石油-生态能源”公司（前身为TGK-8）还花费了3.5亿卢布用于防空无人机。该公司拥有位于俄罗斯南部的五座水电站。

其他行业的企业，特别是民航企业，也加入了防范空袭的准备工作。记者指出，谢列梅捷沃机场和国家空中交通管理公司是此类专用设备的大买家。

即使远离乌克兰边境，各地也在采购反无人机装备。例如，南萨哈林斯克机场为此花费了约3亿卢布。

俄罗斯加强能源基础设施的防护

2025至2026年间，乌克兰军队多次对俄罗斯的发电和输配电设施发动袭击——从被占领的克里米亚到梁赞州。 在某些情况下，这导致当地居民的供热和供电中断。

9月，乌克兰代表曾威胁称，若俄罗斯对乌克兰领土发动类似袭击，将对俄罗斯能源设施实施更大规模的打击。

与此同时，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾多次提议与俄罗斯达成能源停火协议。据消息人士透露，俄方每次都拒绝了这一提议。

需要指出的是，乌克兰军队已袭击了侵略国俄罗斯境内的约30座炼油厂。

特朗普的女婿再次请求泽连斯基停止对俄罗斯炼油厂的打击。

泽连斯基表示，只要能扩大“星链”（Starlink）覆盖范围，他愿意停止打击俄罗斯炼油厂。

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